طالب يمزق جسد عاطل في مشاجرة بمقهى شعبي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيب عامل بجرح قطعي بالجانب ونزيف بالبطن، في مشاجرة وقعت على مقهى بمدينة جرجا، بمحافظة سوهاج.
تلقى مأمور قسم شرطة جرجا، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "رأفت. ج" 22 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، مصاباً بجرح قطعي بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالبطن.
واتهم المصاب "أبو بكر. ا" 20 عاما طالب، بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته، خلال تواجدهما علي مقهي بدائرة القسم بسبب خلافات ماليه بينهما.
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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