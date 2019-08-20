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الجيش السوري يدخل بلدة خان شيخون الاستراتيجية في إدلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في المعارضة، الإثنين، أن قوات الجيش السوري دخلت بلدة خان شيخون الاستراتيجية في محافظة إدلب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعارك البرية محتدمة في مناطق عدة داخل البلدة.

وحقّق الجيش السوري، الإثنين، مزيداً من التقدم شمال مدينة خان شيخون وسيطر على جزء من طريق دولي سريع، ما من شأنه أن يمنع رتل التعزيزات التركي الذي دخل المنطقة اليوم من بلوغ وجهته.

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كانت أنقرة أعلنت عن تعرض رتل عسكري أرسلته الإثنين إلى جنوب إدلب لغارة جوية غداة دخول القوات السورية الأطراف الشمالية الغربية لخان شيخون.

ويمر في خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، وفي بلدات مجاورة جزء من طريق استراتيجي سريع يربط مدينة حلب (شمال) بالعاصمة دمشق.

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