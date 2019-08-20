كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سالفاني": إيطاليا تحتاج إلى ميزانية تبلغ 50 مليار يورو لتحفيز "الصدمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الحاكم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء إن ميزانية بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) ضرورية في العام المقبل لإحداث حافز مالي "صدمة".

كما قام سلفيني بسحب الحكومة الائتلافية للرابطة من خلال الحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة هذا الشهر.

وبدأ العد التنازلي المحتمل للانتخابات التي يمكن أن تعقد استعدادات البلاد لميزانية 2020.

