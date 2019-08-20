كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يو بي إيس" تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لعمليات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "يو بي إيس" اليوم الثلاثاء تعيين كريستين نوفاكوفيتش كرئيس تنفيذي لعمليات البنك الأوروبي في الاتحاد الأوروبي.

كما سيجعل هذا التعيين، الذي يقع مقره في فرانكفورت، شركة نوفاكوفيتش واحدة من أبرز المصرفيين في ألمانيا حيث تشغل النساء أقل من 10٪ من وظائف الإدارة العليا في قطاع التمويل.

وقال البنك إنها خلفت توماس رودرمان، الذي لم يتم تجديد عقده بعد "الاتفاق الودي المتبادل".

وبالإضافة إلى دورها الجديد كرئيس تنفيذي لـ "يو بي إيس أوروبا"، ستواصل الإشراف على إدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تولي منصب رئيس الدولة في ألمانيا والنمسا.

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وقال رولاند كوتش، رئيس مجلس الإشراف في "يو بي إيس أوروبا"، في مذكرة موجهة إلى الموظفين: "سيتيح لنا هذا الإعداد تبسيط الهيكل الإداري وتبسيطه، وتقليل جهود التنسيق الداخلية وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر مرونة".

وحسب دراسة أجراها العام الماضي المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في صناعة التمويل في ألمانيا، شغلت النساء حوالي 9 في المائة فقط من وظائف الإدارة العليا في عام 2017، كما تباطأت وتيرة الفجوة بين الجنسين في السنوات الأخيرة.

وقالت دي دبليو في تقريرها الذي يضم 100 بنك كبير و60 شركة تأمين كبيرة: "في أي صناعة أخرى، من غير المرجح أن تصل النساء إلى منصب على مستوى المجلس أو تحته".