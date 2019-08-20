كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تستنكر تجربة الصواريخ الأمريكية الأخيرة المحظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تستنكر الاختبارات الأمريكية لصواريخ كروز المحظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

ووفقًا للدبلوماسي، فإن الخطوة الأمريكية بمثابة دليل على أن واشنطن تستعد منذ فترة طويلة لتفكيك الاتفاق.

وأضاف "ريابكوف": "نشعر بالقلق من نية الولايات المتحدة الراسخة في ... تعزيز إمكانات زعزعة الاستقرار بالضبط في المجال الذي تم تنظيمه حتى وقت قريب بقوة بموجب المعاهدة التي انسحبت الولايات المتحدة منها منذ نحو أسبوعين".

وأكد "ريابكوف" على أن روسيا لن تنجر إلى سباق التسلح ولن تنشر صواريخ في أي مكان ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

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وأوضح المسؤول: "نود التأكيد على أننا اتخذنا ما حدث بهدوء. لقد افترضنا أن الوضع سوف يتطور في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لن ننجر إلى سباق تسلح مكلف. وكما قال الرئيس بوتين بالأمس في فرنسا، نؤكد التزامنا القوي بوقفنا الأحادي الجانب لنشر مثل هذه الأنظمة حتى تنشرها الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم".

ولفت نائب وزير الخارجية، إلى أن موسكو أشارت إلى أن الولايات المتحدة أجرت تجربة الصواريخ الأخيرة بعد فترة وجيزة من الخروج من الصفقة.

وتابع الدبلوماسي: "يكاد يكون من المستحيل إجراء مثل هذه الأحداث [الاختبارات] في هذه الفترة القصيرة من الوقت، إذا لم تكن الاستعدادات جارية مسبقًا. لذلك، لدينا دليل ملموس على أن واشنطن تستعد منذ فترة طويلة للانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، سياسيًا، من حيث الدعاية ومن حيث الدفاع".

وكان البنتاجون قد ذكر، في وقت سابق، أنه قد اختبر صاروخ كروز أرضيًا تقليديًا تم حظره مسبقًا بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. ضرب الصاروخ هدفه بنجاح بعد أكثر من 500 كيلومتر من الرحلة.

انتهت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، الموقعة خلال فترة الحرب الباردة، في 2 أغسطس بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا مرارًا وتكرارًا بانتهاك الاتفاق، وهو ما تنفيه موسكو.