كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني يوجه رسالة مهمة للشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر والمعارض لنظام ابن عمه تميم العار، إن تصرفات تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، تعمل على تعميق أزمة عزلة الإمارة الخليجية عن محيطها.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وجه المعارض القطري البارز رسالة مهمة للشعب القطري، بشأن تصرفات تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة.

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وقال آل ثاني: "نعمل من أجل أن لا تنعزل قطر عن محيطها و جيرانها الذين هم أهلنا وإخواننا في الدين والعروبة والقرابة فإننا أيضاً نعمل من أجل المواطن القطري الذي تسبب عليه تنظيم الحمدين الإرهابي بهذه العزلة أنتم تعلمون أن جيرانكم تأذوا من أفعال الحمدين ونحن هنا الآن من أجلهم ومن أجلكم".

وذيل فهد آل ثاني تغريدته بفيديو، كشف المعاناة التي يعيشها مربو الإبل في قطر عن الوعود الزائفة التي قدمها الأمير الصغير تميم بن حمد قبل عامين، منددين بارتفاع أسعار المرعى، وانفلات الأسواق في ظل تراجع الدور الرقابي، وعدم إيفاء الحكومة بتعهداته بدعم المربين، خاصة بعدما أغلقت المملكة العربية السعودية أراضيها في وجه قطر، والتي كانت أغنام الحمدين ترعى فيها.