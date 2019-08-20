كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" وعمران خان يناقشا ضرورة تخفيف التوترات بشأن كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ناقشا خلال مكالمة هاتفية الحاجة إلى تخفيف التوترات بشأن أزمة كشمير.

وجاء في البيان، الذي صدر يوم أمس الاثنين: "تحدث ترامب عبر الهاتف مع رئيس الوزراء عمران خان اليوم لمناقشة الحاجة إلى الحد من التوترات والخطابة المعتدلة مع الهند بشأن الوضع في جامو وكشمير".

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وأضاف البيان: "أكد الرئيس من جديد الحاجة إلى تجنب تصعيد الموقف، وحث على ضبط النفس من كلا الجانبين. كما اتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة وباكستان".

في وقت سابق من هذا الشهر، ناشد رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكي، التوسط في نزاع كشمير.

تم إغلاق جامو وكشمير كإجراء احترازي عقب قرار نيودلهي بتعديل المادتين 370 و 35 A، اللتين تمنحان وضعًا خاصًا للدولة. تم تقسيم الولاية أيضًا إلى إقليمين يديرهما الاتحاد الفيدرالي، وهي خطوة زعمت الهند أنها ستعطي زخماً لتنمية المنطقة.