كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة قيادي حوثي بانفجار لغم زرعته الميليشيا قرب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب القيادي الحوثي عبد الله بطيلي بجروح بليغة الإثنين، إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر الميليشيا الإرهابية قرب الحديدة.

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وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن بطيلي أصيب مع عدد من مرافقيه بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأدى الانفجار إلى إصابة بطيلي بجروح بليغة، مع عدد من مرافقيه، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات مديرية الجراحي.