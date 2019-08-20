كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: إيران قد تقوم قريبا بمحاولة إطلاق قمر صناعي آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المسؤولين الإيرانيين، أن إيران قد تستعد لإطلاق قمر صناعي آخر إلى المدار بعد أن فشلت في القيام بذلك في وقت سابق من هذا العام، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، أن محاولة يناير لإطلاق قمر بيام الصناعي للرصد البيئي فشلت عندما انهار الصاروخ فوق المحيط الهندي. وفشلت المحاولة الثانية في فبراير في الخروج من منصة الإطلاق.

ومع ذلك، فإن الصور التي اُلتقطت من قمر صناعي أمريكي للتجسس في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مركز سمنان شمال إيران، تُظهر نشاطًا متزايدًا في الموقع في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فابيان هينز، الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، بكاليفورنيا لوكالة أسوشييتد برس": "لقد شاهدنا الآن صورًا يمكنك من خلالها مشاهدة الأنشطة في مركز التجميع هذا وحدث شيء ما في الغرفة".

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وأضاف الباحث: "إذا جمعت بين الاثنين، يبدو من المحتمل جدًا أن يحدث شيء ما".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن هادي رضائي، نائب رئيس البحوث والتكنولوجيا في مركز أبحاث الفضاء الإيراني، أواخر الشهر الماضي، أن قمرًا صناعيًا جديدًا محليًا جاهزًا للإطلاق، بينما كان اثنان آخران في "الإعداد النهائي"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

جاء إعلانه، في أعقاب تعليقات أبريل من وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرومي يعلن عن خطط لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى.