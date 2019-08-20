كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي يسطو على دار الأيتام في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءاتها على المنشآت المدنية في الحديدة، واستولت، أمس الإثنين، على دار لإيواء الأطفال الأيتام في مديرية المراوعة شرق المحافظة وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

وقال مصدر في دار الأيتام، إن "مسلحين حوثيين بقيادة أبو المجد ياسر المروني القادم من صعدة اقتحموا دار الأيتام"، مضيفاً أن "مدير عام المديرية المعين من الانقلاب أدهم ثوابة أبلغهم أن قرار السطو على الدار صادر من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ما دفعنا إلى إخلائه والمغادرة بالأطفال"، وفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء.

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وحذر المصدر، من أن أطفال الدار يواجهون مصيراً مجهولاً، إذ إنهم يبيتون في العراء بلا مأوى، وأكد أن الميليشيات لم تكتف باقتحام دار الإيواء، بل نفذت اعتقالات في أوساط الأطفال وأبناء المديرية لإجبارهم على التجنيد.

وتشهد مدينة الحديدة معارك ليلية متواصلة، إذ تحاول الميليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مدينة الصالح وكيلو 16 والدريهمي ومديرتي حيس والتحيتا، مستخدمة كل أنواع الأسلحة، لكن الجيش اليمني أفشل هجماتها وكبدها خسائر فادحة.

وتتزامن الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في الحديدة مع حملة اختطافات تنفذها الميليشيا الحوثية في إب ضد موظفي الدولة الذين يطالبون بمرتباتهم المتوقفة منذ 3 أعوام. وأفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن المليشيات اختطفت الناشطين عبد الله باسلامة، ونديم حويرث، ونقلتهما إلى سجن الأمن السياسي، على خلفية مطالباتهما على صفحات التواصل بمرتباتهام.