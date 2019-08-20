“البوليساريو” تستنجد بدول الجنوب لضمان مقعد في المؤتمرات القارية

وسط التطورات الميدانية والسياسية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، تسعى جبهة “البوليساريو” الانفصالية لحشد الدعم لمحاولة إقناع دول بعدم إقصائها من المشاركة في أحداث قارية ودولية، بالاستنجاد بحلفائها من الدول الجنوبية.

وفي ذات السياق، استصدرت الجبهة الاتفصالية، نهاية الأسبوع الماضي، توصية من القمة العادية 39 لرؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي “الصادك”، في بيانها الختامي اليوم، بعدم إقصاء الجبهة الانفصالية من المؤتمرات الدولية.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن هذه الأخيرة تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لضمان عدم استبعاد “الجمهورية الوهمية” من المشاركة في الأحداث القارية والدولية.

وتعتبر الجبهة الانفصالية أن هذه الخطوة، رد على منع عدد من الدول للجبهة من المشاركة في محافل دولية، ومنها دول في شرق آسيا كانت قد طردت ممثلي الجبهة الانفصالية من لقاءات مع الدول الافريقية.