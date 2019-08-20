جيش المغرب سابع إفريقيا

حل المغرب في الرتبة السابعة بين دول القارة الإفريقية في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للجيوش، الذي يصدره موقع globalfirepower المتخصص في شؤون الأمن والدفاع.

وجاء المغرب في الصف الـ61 عالميا، مسجلا تراجعا طفيفا عن التصنيف الصادر في السنة الماضية. وفي الوقت الذي احتفظ فيه الجيش المصري بمركز الصدارة بين الجيوش الإفريقية، جاء الجيش الجزائري في الرتبة الثانية، يليه جيشا جنوب إفريقيا ونيجيريا.

من جانبهما، تفوق الجيشان الإثيوبي والأنغولي على المغرب، وحلا في الرتبتين الخامسة والسادسة. ويقيس هذا المؤشر قوة الجيوش بناء على عشرات المؤشرات، بينها القوة البشرية، المتمثلة في تعداد عناصر الجيش، بالإضافة إلى الأسلحة الجوية والبرية والبحرية المتوفرة لكل جيش.