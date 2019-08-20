الأنواء الجوية: محافظة واحدة تصل حرارتها إلى نصف درجة الغليان اليوم (جدول)

وبين الجدول ان "درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة بغداد ستصل الى 47 درجة مئوية، فيما ستسجل البصرة 49 درجة مئوية"، مبينة ان "درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دهوك ستكون 42 درجة مئوية".

وأشار الجدول، إلى أنه "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى محافظة ميسان 50 درجة مئوية".