اعتقال متعاطين للمخدرات 'اعتدوا' على فتاة بآلات جارحة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، باعتقال أربعة متعاطين للمخدرات "اعتدوا" على فتاة بآلات جارحة وعصي شمالي بغداد، مبيناً أن الفتاة فقدت الوعي وترقد في إحدى المستشفيات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "القبض على أربعة أشخاص متعاطي مادة الكرستال قاموا بالاعتداء على فتاة بالضرب بالالات الجارحة والعصي ضمن منطقة الشعب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة فقدت الوعي وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات"، مبيناً أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز للشرطة لغرض إجراء اللازم".
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