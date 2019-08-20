اعتقال متعاطين للمخدرات 'اعتدوا' على فتاة بآلات جارحة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "القبض على أربعة أشخاص متعاطي مادة الكرستال قاموا بالاعتداء على فتاة بالضرب بالالات الجارحة والعصي ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة فقدت الوعي وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات"، مبيناً أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز للشرطة لغرض إجراء اللازم".