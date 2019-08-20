وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي عبد المهدي في بغداد

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها".

يذكر أن وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بغداد.