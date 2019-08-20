بالصور.. اخماد حريق داخل جامعة بغداد

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق نشب داخل غرفة في جامعة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من اخماد حادث حريق نشب داخل غرفة في الطابق الثالث داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.
وأوضح المصدر، أن الغرفة التي نشب في داخلها الحريق تابعة الى قسم البحوث والتنمية، مشيرا الى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر.
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