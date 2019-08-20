اعتقال المدير التنفيذي لشركة 'ايران خودرو' للسيارات

أفادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات اعتقلت "هاشم يكه زارع" المدير التنفيذي لمجموعة ايران خودرو للسيارات بموجب مذكرة قضائية صادرة بحقه.

وبحسب وكالة انباء "فارس"، فأن اعتقال زارع تم وهو على رأس عمله في مكتبه عبر مأموري جهاز الضبط القضائي عصر امس الاثنين ، فيما لم تتضح التفاصيل لغاية الان.



وشركة إيران خودرو (IKCO) أو مجموعة إيران خودرو الصناعية هي شركة تصنيع إيرانية لتصنيع السيارات مقرها الرئيسي يقع في العاصمة طهران.

وتنتج الشركة سيارات بيجو 405 وبيجو بارس وبيجو 206 وبيجو 207i وتندر 90 (لوغان) وسوزوكي غراندفيتارا الرباعية الدفع وكذلك تقوم شركة "إيران خودرو ديزل" (من فروع ايكو) ، ويعد العراق ابرز الدول المستوردة لتلك الانواع من السيارات.

