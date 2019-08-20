معاودة اسعار صرف الدولار للارتفاع في الاسواق المحلية

عاودت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية للارتفاع مرة اخرى اليوم، الثلاثاء، 20 اب 2019. وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.300، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 120.100. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 120.750 دينار. سعر شراء الدولار = 119.750 دينار.



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