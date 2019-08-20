فيديو مرعب... وحيد قرن غاضب يطارد سياحا

رصدت كاميرا أحد السياح خلال رحلة سفاري بمتنزه كروغر في جنوب إفريقيا، مطاردة وحيد قرن غاضب لسيارة. ويظهر في مقطع الفيديو اندفاعا وحيد القرن بشكل مفاجئ وغاضب خلف السيارة، مثيرا رعب الركاب.



يعتبر وحيد القرن الأبيض، الذي يصل وزنه عادة إلى طنين، من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة. يعتبر وحيد القرن الأبيض، الذي يصل وزنه عادة إلى طنين، من الحيوانات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة. وبسبب كثرة عمليات صيده، بات هذا النوع مهددا بالانقراض.

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