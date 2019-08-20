- 1/2
- 2/2
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي رسما ساخرا، انتشر على الانترنت، لفندق ترامب المذهب في لاس فيغاس يعلو وسط منازل متواضعة على ساحل صخري، وأرفق الصورة قائلا: "أعد بألا أفعل هذا بغرينلاند".
وظهر الرسم أولا على "تويتر" مع عنوان "غرينلاند خلال 10 سنوات"، وتم تشارك الرسم بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن اهتمام الرئيس بشراء الجزيرة.
وأكد ترامب منذ أيام في تصريح اهتمامه بشراء غرينلاند، "لكن المسألة ليست أولوية بالنسبة لإدارته. الأمر مثير للاهتمام من الناحية الاستراتيجية لكننا سنبحث الأمر مع الدنمارك"، معتبرا "أنها صفقة عقارية كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعد بعدم بناء فندق في غرينلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.