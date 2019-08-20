ترامب يعد بعدم بناء فندق في غرينلاند

أعاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي رسما ساخرا، انتشر على الانترنت، ل​فندق ترامب​ المذهب في ​لاس فيغاس​ يعلو وسط منازل متواضعة على ساحل صخري، وأرفق الصورة قائلا: "أعد بألا أفعل هذا بغرينلاند".

وظهر الرسم أولا على "​تويتر​" مع عنوان "غرينلاند خلال 10 سنوات"، وتم تشارك الرسم بعد أن أفادت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ عن اهتمام الرئيس بشراء ​الجزيرة​.

وأكد ترامب منذ أيام في تصريح اهتمامه بشراء غرينلاند، "لكن المسألة ليست أولوية بالنسبة لإدارته. الأمر مثير للاهتمام من الناحية الاستراتيجية لكننا سنبحث الأمر مع ​الدنمارك​"، معتبرا "أنها صفقة عقارية كبيرة".