الغارديان: خطة ترامب للسلام خيانة جسيمة لأفغانستان

لفتت صحيفة "الغارديان" في مقال بعنوان "خطة ترامب للسلام خيانة جسيمة ل​أفغانستان​"، الى إنه إذا تمكن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من تحقيق ما يريد، فإنه سيتم التوصل إلى "اتفاق سلام" في أفغانستان في الأيام القليلة القادمة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية إنه من المؤكد أن ترامب سيغتنم الفرصة ليعلن بصخب أنه حقق النصر وأنهى واحدة من أطول حروب ​الولايات المتحدة​. ولفتت الى أن ترامب قد يصل به الأمر حتى وصف الاتفاق بأنه "اتفاق القرن"، على الرغم انه أطلق هذا اللقب بالفعل على اتفاقه "الفاشل" مع ​كوريا الشمالية​.

ورأت أن ما يحدث في أفغانستان بعد شهور من المحادثات مع ​طالبان​ يمكن وصفه بصورة أدق على أنه انسحاب للقوات الأميركية وليس اتفاق سلام، وسيحقق ما يريده المرشح الرئاسي ترامب في ​الانتخابات الرئاسية​ 2020، ألا وهو عودة 14 ألف جندي أميركي إلى بلادهم من أفغانستان. واكدت أن هذا الاتفاق لن يخدم مصالح الأفغانيين، ولكن النتيجة المرجحة له هي أنه سيترك ​افغانستان​ داخل هوة لا مخرج منها من الصراع والقتل الذي أودى بحياة عشرة آلاف مدني منذ عام 2001.

ورأت إن الأمر الآن في افغانستان لا يقل سوءا عن أي وقت سابق في الأعوام الماضية، حيث كان تموز أكثر الشهور دموية هذا العام، حيث قتل فيه نحو 1500 شخص أو أصيبوا خلاله. واوضحت إن هذا الاتفاق الوشيك يعد في المقام الأول خيانة للجهود المضنية المؤلمة للمواطن الأفغاني في بناء مجتمع أكثر تسامحا بعد عقود من الحرب الأهلية والتدخل الخارجي.

واشارت الصحيفة البريطانية الى أن الاتفاق الوشيك أيضا يعد خيانة لعملية ديمقراطية وليدة. كما أنه يمثل خيانة صارخة للنساء في أفغانستان وللناشطات في مجال حقوق المرأة، اللائي يمكن القضاء تماما على مكاسبهن في مجال التعليم والحرية الشخصية والسفر حال الانسحاب السريع والمفاجئ للقوات الأميركية.