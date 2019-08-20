المرصد: الفصائل الجهادية والمعارضة تنسحب من مدينة خان شيخون وريف حماة

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن "الفصائل الجهادية والمعارضة تنسحب من مدينة ​خان شيخون​ و​ريف حماة​ الشمالي". وذكرت قناة "الميادين" أن "البلدات التي حررها الجيش السوري بريف حماة الشمالي هي كفرزيتا واللطامنة ومعركبا واللحايا واللطمين ومورك والصياد".

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