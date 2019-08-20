قوى الأمن: توقيف شخصين يعملان على ترويج المخدرات وتوزيعها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ضمن إطار الحملة التي أطلقها ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ والمجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ بغية تفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية.

توافرت لدى المجموعة المذكورة معلومات حول قيام شخص ملقب "بول الصغير" بنقل وتوزيع حقائب المخدرات على المروجين ضمن ​محافظة جبل لبنان​.

على الأثر، كثّفت استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت الى تحديد مكان إقامة المشتبه به، وقامت بتاريخ 16/8/2019 ب​مداهمة​ منزله الكائن في ​الريحانية​ وتوقيفه، ويدعى:

ز. ا. (مواليد عام 1980، لبناني)

وضبطت احدى السيارات المستخدمة في عملية نقل حقائب المخدرات، إضافةً إلى ضبط /4/ أجهزة خلوية.

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وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍ ومذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات.

كما جرى توقيف المدعوة: - ر. س. (مواليد عام 1972، لبنانية) التي كانت برفقته.

وبالتاريخ ذاته وفي محلة بسوس، تمكنت القوة من توقيف أحد المنتمين لهذه الشبكة على متن دراجة آلية، ويدعى:

ص. ي. (مواليد عام 1987، لبناني) ملقب بـ:"المجهول"

سلموا الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".