مديرية الأحوال الشخصية أصدرت تعميما يتعلق بالطوابع الواجب استيفائها على المعاملات

أصدر مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، تعميما حمل الرقم 98 يتعلق بالطوابع الواجب استيفائها على المعاملات. وجاء في نص التعميم: "نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما كانت هذه المديرية العامة تسعى الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في خدمة المواطن بشكل أفضل وبشفافية كاملة، وعملاً بكتابي رئيس ​التفتيش المركزي​ رقم 586/ص2 تاريخ 27/5/2019 ورقم 2824/ص2 تاريخ 25/6/2019،

يُطلب الى كافة رؤساء الدوائر في المحافظات وأقلام النفوس التابعة لها العمل على لصق الجدول المرفق والمتعلق بأنواع المعاملات ورسوم الطوابع الواجب استيفاؤها لكل منها في مكان بارز على مدخل القلم %".