الجراح: قانون الاعلام الحالي ليس كافيا للتعاطي مع الاعلام الحديث

اشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ الى ان الاعلام اللبناني عريق كان منارة للحدث وصانع للراي العام، ومن المؤسف ان يصل الى هذه الضائقة المادية، وهناك صعوبة لتغيير هذا الواقع نتيجة عدة عوامل.

واوضح الجراح في حديث اذاعي، ان وزير الاعلام السابق ​ملحم الرياشي​ كان لديه عدة مبادرات لدعم الاعلام، الا ان وضع الدولة لا يساعد كثيرا في هذا المجال، والاعلام ليس فقط على صعيد لبنان يفقد دوره المميز والتاريخي، انما هذا الموضوع في العالم اجمع.

واعتبر ان ​قانون الاعلام​ الحالي ليس كافيا للتعاطي مع الاعلام الحديث، لا سيما مع ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ونحن اليوم نعد في الوزارة بعض التعديلات على هذا القانون، الا انه لم يتم دعوتنا لمناقشة الموضوع في لجنة الاعلام النيابية. ورأى ان ​النقاش​ الهادئ مع ​الحكومة​ قد يصل الى نتيجة، والحوار اساسي للخروج من الازمة.