قيومجيان: يرجح ابتداءً من اليوم البدء بتوقيع العقود مع جمعيات الرعاية

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى انه يبشّر جمعيات الرعاية بان الوزارة أنهت كل الجداول وقريباً، يرجّح ابتداءً من اليوم، يفترض البدء بتوقيع العقود، ولفت الى ان التأخير بإقرار ​الموازنة​ تسبب بتأخير توقيع العقود واقر بتأخير إداريّ حصل في الوزارة، ولكني سأسهر على تسريع العملية بشكل ان ننتهي من المسألة في شهر أو شهرين، ممكن أن نضع آلية أخرى خصوصاً ان العقود توقّع كل سنة.

اضاف قيومجيان في حديث اذاعي، "لا اريد إلقاء اللوم على النظام الاداري في الوزارة الذي أبطأ وتيرة عملنا واضطررنا للسهر يومياً في الوزارة للانتهاء من الجداول، وهناك عقود مشتركة مع جمعيات قائمة، الجمعيات تتقاضى أمولاً وفقاً للعقود ووفق أعمالها".

ولفت الى انه مستعدّ للذهاب إلى ​ديوان المحاسبة​ وللمحاربة من أجل ان تفرج ​وزارة المال​ عن مستحقات الجمعيات في وقتها، والجمعيات الرائدة سنعمل قدر المستطاع لمساعدتها في اخذ مستحقاتها.