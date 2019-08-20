بريطانيا تعبر عن القلق إزاء تقارير عن توقيف موظف بقنصليتها في هونغ كونغ

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هونغ كونغ: عبّر مكتب الشؤون الخارجية البريطاني الثلاثاء عن "القلق البالغ" إزاء تقارير عن توقيف السلطات الصينية أحد موظفيه في قنصلية هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن أن أحد أفراد فريقنا تم توقيفه أثناء عودته من شينزن إلى هونغ كونغ".

أضاف البيان "نحن في صدد تقديم الدعم إلى عائلته، والسعي إلى الحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ".

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وذكر تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 أن موظف القنصلية كان قد توجّه إلى شينزن في إقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس، لكنه لم يعد.

يأتي ذلك في وقت تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانًا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لسلطتها. كما إنها حذرت مرارًا بريطانيا - سلطة الاستعمار السابقة في هونغ كونغ - من "التدخل" في الاحتجاجات.

يبدو أن الانتقادات العلنية البريطانية لطريقة التعامل مع التظاهرات غير المسبوقة المناهضة لبكين ، والتي تهز هونغ كونغ منذ أسابيع، قد أثارت غضب السلطات الصينية.

