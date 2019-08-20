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في أول تعليق لها بعد تغريدتها حول إعتزالها الغناء، تفاعلت الفنانة إليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته خلال الساعات القليلة الماضية. وأعادت إليسا نشر تغريدات عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حبّهم لها وطلبوا منها أن تبقى قويّة وتعود عن هذا القرار.
وعلّقت إليسا بعد كل هذا الدعم مؤكّدة حبّها الكبير للجميع ومشيرة إلى أنه مازال هناك ألبوماً غنائياً مرتقبا.
وكتبت إليسا: "كل ما يمكنني قوله الآن أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم افضل عشاق على الإطلاق، لا تنسوا أن هناك ألبومًا قادمًا".
وكتبت إليسا: "كل ما يمكنني قوله الآن أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم افضل عشاق على الإطلاق، لا تنسوا أن هناك ألبومًا قادمًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار إعتزالها... أول تعليق للفنانة إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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