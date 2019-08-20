بعد قرار إعتزالها... أول تعليق للفنانة إليسا

وعلّقت إليسا بعد كل هذا الدعم مؤكّدة حبّها الكبير للجميع ومشيرة إلى أنه مازال هناك ألبوماً غنائياً مرتقبا.

وكتبت إليسا: "كل ما يمكنني قوله الآن أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم افضل عشاق على الإطلاق، لا تنسوا أن هناك ألبومًا قادمًا".

