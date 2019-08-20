واشنطن تعلق على قرار إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن أسفها لإطلاق سلطات جبل طارق سراح ناقلة النفط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنّ قرار حكومة المنطقة البريطانية "مؤسف للغاية". وأضاف أنّ "بيع طهران النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية التي زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول العالم".





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