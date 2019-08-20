الصين توجه تحذيراً إلى أميركا

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، رداً على خطط الولايات المتحدة لبيع مقاتلات من طراز (أف-16 في) تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار أميركي لتايوان، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تنتهك بشدة مبدأ "صين واحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وبشكل خاص بيان 17 أغسطس.وذكر قنغ، أن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، معتبراً ذلك "تدخلا خطيراً" في شؤون الصين الداخلية و"تقويضاً" لسيادتها ومصالحها الأمنية.

وأكد المتحدث أن "قضية تايوان تمس سيادة الصين، وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لها، مشددا على تمسك الصين بحماية سيادتها وأمنها".

ودعا قنغ الجانب الأمريكي إلى الإدراك الكامل للطبيعة الضارة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، متابعاً أن "الصين ستتخذ خطوات ضرورية لحماية مصالحها وفقا لأي تطورات في هذه القضية".