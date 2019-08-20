اتفاق عراقي إيراني على إعادة افتتاح منفذ مندلي – سومار خلال أسبوع

أعلن محافظ محافظة كرمانشاه الإيرانية، هوشنك بازوند، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران لإعادة افتتاح منفذ مندلي – سومار خلال أسبوع.

وقال بازوند لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنه "نظراً إلى دور منفذ سومار الحدودي التنموي لدى محافظتي كرمانشاه الايرانية وديالى العراقية فان العراقيين خاصة المسؤولين في ديالى يحرصون على إعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية".



وأضاف، أن "الجهود جارية حاليا لإعادة فتح (الجزء العراقي من) هذا المنفذ بنهاية الاسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي"، متابعاً أن "اجتماعاً عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس المحافظة على حدود سومار، إذ أن الجانب العراقي قدم اقتراحات بهذا الشان، ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نتطلع إلى إعادة فتح معبر سومار خلال اسبوع".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في 11 اب 2019، أنها باشرت بإجراءات إغلاق منفذ مندلي الحدودي "بطريقة مرنة" تمكن التجار من سحب الإرساليات تدريجياً، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيكون بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.