الرافدين: صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو ٢٧٠ متقاعداً".

وأوضح البيان، أن "صرف السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

