الأمم المتحدة وبنجلادش تعملان لإعادة آلاف الروهينجا إلى ميانمار

جدة - عمرو شويل دكا – وكالات – الخليج 365

قال مسؤول إن بنجلادش ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ لتحديد ما إذا كان أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين الروهينجا سيقبلون العرض الذي قدمته ميانمار للعودة إليها، وذلك بعد قرابة عام من فشل خطة لإعادة اللاجئين.

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وترك أكثر من 730 ألفاً ميانمار إلى مخيمات في بنجلادش، بعد أن قاد الجيش حملة ضد الروهينجا في ولاية راخين قالت الأمم المتحدة إنها نفذت “بنية الإبادة الجماعية”. لكن كثيراً من اللاجئين يخشون التعرض للعنف من جديد إذا عادوا.

وقال “أبو القلم”، مفوض بنجلادش لإغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى ميانمار، لـ”رويترز” في اتصال هاتفي أمس الإثنين: “ستكون (محاولة إعادتهم) عملية مشتركة تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا لمناقشة أحدث خطة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار.