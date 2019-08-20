10 ناشطين يبدأون إضرابا عن الطعام بسجون إيران

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بدأ ناشطون إيرانيون اعتُقلوا في 10 أغسطس/آب الجاري خلال مظاهرة في محيط محكمة بمدينة مشهد، شمال شرق البلاد، إضرابا عن الطعام، حسبما ذكر موقع "راديو فردا" نقلا عن شقيقة أحدهم.



وقالت شقيقة الناشطة حورية فرج زاده تاراني، التي تعيش في كندا، للموقع، إن شقيقتها والمعتقلين الـ9 الآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام.

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وأوضح الموقع أن النشطاء الـ10 تجمعوا خارج محكمة في مدينة مشهد احتجاجا على توجيه عقوبة السجن لمدة 13 عاما لكمال جعفري يزدي، وذلك قبل اعتقالهم.

وتلقى يزدي عقوبة السجن لفترة طويلة بسبب توقيعه على بيان المطالبة باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي وإقامة دستور جديد للبلاد. وأعقب ذلك بيان آخر وقّعت عليه 14 امرأة.

وأضاف "راديو فردا" أن بعض الأشخاص الذين اعتقلوا في مشهد كانوا ضمن الموقعين على بيان المطالبة باستقالة خامنئي.

وقالت شقيقة المعتقلة، التي تقيم في كندا، إن المحتجزين يجري استجوابهم من قبل وزارة الاستخبارات، ولم يسمح لهم بمقابلة أفراد أسرهم أو التحدث إلى محامٍ. كما أعربت عن قلقها الشديد إزاء الحالة الصحية لشقيقتها والمعتقلين الآخرين.