مسؤول: أمريكا نقلت موقفها القوي لليونان بشأن الناقلة الإيرانية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان يوم الإثنين بعد احتجازها في جبل طارق.



وأضاف المسؤول أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

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وغادرت ناقلة النفط غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا 1، مرفأ قبالة جبل طارق في وقت متأخر يوم الأحد.

وأظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف يوم الإثنين أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان، ومن المقرر أن تصل إلى هناك الأحد المقبل.

وقال المسؤول إن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري عن طريق نقل النفط إلى سوريا.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة عبرت عن "موقفها القوي" إلى الحكومة اليونانية، وكذلك لجميع الموانئ في البحر المتوسط بشأن تقديم تسهيلات للناقلة.