بومبيو: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مؤسف الثلاثاء 20 أغسطس 2019 وزير الخارجية الأمريكي كتب الخليج 365 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين، إن السماح لناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف.

Advertisements وقال بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "من المؤسف أن هذا حدث". وأضاف أن إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية".

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