تظاهرة حاشدة للجالية الجنوبية امام مبنى الحكومة البريطانية في لندن الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة من المظاهرة كتب Advertisements الخليج 365 احتشد الالاف من أبناء الجالية الجنوبية امام مبنى الحكومة البريطانية في لندن.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجلس الإنتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية وتأييدهم لما حققته من انتصارات على قوى الإرهاب في العاصمة عدن. ورفع المتظاهرون خلال التظاهرة التي حظيت باقبال كبير من أبناء الجنوب في المهجر، أعلام دولة الجنوب وشعار المجلس الإنتقالي الجنوبي واللافتات المطالبة بمنح الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم والمؤكدة على أن المجلس الإنتقالي هو ممثلهم الشرعي .

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