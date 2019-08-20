ولي العهد السعودي يشدد على أهمية استقرار السودان وأمنه

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

شدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على أن استقرار السودان يعد جزءاً مهماً من استقرار المنطقة، كما أكد وقوف بلاده مع كل الجهود التي تسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

Advertisements

جاء ذلك ضمن اتصالات هاتفية أجراها ولي العهد السعودي مع كل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بـ«قوى الحرية والتغيير» السودانية أحمد ربيع، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، كل على حدة.

وهنأ ولي العهد السعودي، كلاً من البرهان وربيع، بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة، وأكد «وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيه»، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أول من أمس، مشيراً إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنياً التوفيق «بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق».

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إثيوبيا، أكد خلاله التقدير لآبي أحمد على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكداً وقوف السعودية مع كل الجهود التي تسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

كذلك، أعرب ولي العهد السعودي، خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين جميع الأطراف السودانية، مؤكداً دعم السعودية لما يحقق تطلعات الشعب السوداني، والحفاظ على أمن ذلك البلد واستقراره.