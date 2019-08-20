مصادر في الفاتيكان لرويترز: البابا سيزور تايلاند في تشرين الثاني

كشفت مصادر في ​الفاتيكان​ لوكالة "رويترز" أنه "من المتوقع أن يقوم ​البابا​ فرنسيس بزيارة رسمية ل​تايلاند​ في تشرين الثاني"، مشيرة الى أنه "سيتم الإعلان عن هذه الزيارة قريبا".

وأعلن البابا بنفسه في كانون الثاني زيارته لليابان. وسيزور ​البابا فرنسيس​ خلال وجوده ب​اليابان​ ​طوكيو​ بالإضافة إلى مدينتي ​هيروشيما​ ونجازاكي اللتين قصفتا بقنبلتين ذريتين أميركيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة البابا للبلدين، اللذين يشكل فيهما الكاثوليك أقلية صغيرة لا تتجاوز نصف في المئة من عدد السكان، نحو سبعة أيام وتبدأ في 20 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا. وأغلب سكان تايلاند من البوذيين في حين أن أغلب سكان اليابان من البوذيين والشينتو.

وتأتي زيارة البابا في إطار جهوده لزيادة الحوار مع ​الديانات​ الأخرى من أجل تشجيع السلام العالمي.