ترامب يناقش مع عمران خان خفض التوتر مع الهند بشأن كشمير

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع ​الهند​ بسبب ​كشمير​ وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الأزمة. بدوره، قال ترامب: "تحدّثت مع صديقيّ العزيزين، رئيس الوزراء الهندي مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني خان، بخصوص التجارة والشراكات الاستراتيجية، والأهمّ من ذلك، أن تعمل الهند وباكستان على الحدّ من التوتّرات في كشمير. وضع صعب، لكن محادثات جيدة!".

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