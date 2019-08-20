وزارة الخارجية المصرية: شكري بحث مع بومبيو الوضع في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن "وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأميركي مايك بومبيو بحثا خلال اتصال هاتفي الوضع في سوريا"، مشيرا الى أن "الوزيرين أكدا على على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء على الإرهاب".
ولفت الى أن "وزير الخارجية المصري استعرض الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة".
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