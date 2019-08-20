وزارة الخارجية المصرية: شكري بحث مع بومبيو الوضع في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ أن "وزيرا الخارجية المصري ​سامح شكري​ والأميركي ​مايك بومبيو​ بحثا خلال اتصال هاتفي الوضع في ​سوريا​"، مشيرا الى أن "الوزيرين أكدا على على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء على ​الإرهاب​".

ولفت الى أن "وزير الخارجية المصري استعرض الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار و​الأمن​ والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة".