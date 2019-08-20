اشار نقيب المحررين جوزيف قصيفي الى ان كل الاعتصامات السابقة كانت لها طابع محدد وخاص، اما تحركنا اليوم عنوانه عريض يتخطى المشكلات الطارئة هو دعوة لوضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لانقاذ قطاع اساسي في لبنان، وامل عدم ربط اعتصام اليوم بإي استهداف لاي قناة او وسيلة اعلامية، لان الموضوع مقرر منذ وقت طويل، والعنوان العريض للاعتصام وضع قانون عصري للاعلام.
ولفت قصيفي في حديث اذاعي، الى اننا اليوم نرفع صرخة وجع وسيكون هناك لجنة متابعة وتواصل مع كل النقابات التي لها علاقة بالاعلام لرفع ورقة مطلبية موحدة، وطالب بجلسة تشريعية خاصة بالقوانين التي لها علاقة بالاعلام، واذا لم تعقد هذه الجلسة سيكون لنا الحق بالتصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر قصيفي طالب بجلسة تشريعية خاصة بالقوانين التي لها علاقة بالاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.