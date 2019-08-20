علي درويش أعلن عن تجهيز مسودة اقتراح من أجل عودة خدمة العلم

علق عضة كتلة "المستقل" النائب ​علي درويش​ في حديث تلفزيوني على ما يشاع حول عودة التجنيد الاجباري، معلناً عن "تجهيز مسودة اقتراح من أجل عودة خدمة العلم"، موضحاً أن "الغاية الاساسية من ذلك هو الانصهار الوطني ويتعرف ​الشباب اللبناني​ على ​المؤسسة العسكرية​ وتكون خدمته تعنى بشكل اجتماعي وثقافي ووطني وخدمة مدنية"، مشيراً إلى أن "القانون قيد الدرس بشكل تفصيلي وجرى اتصال مع ​قيادة الجيش​ لابداء الرأي عن هذا الموضوع وأعتقد انه سيكون هناك رأي منها كي يكون هناك صيغة مشتركة تكون لائقة وجيدة وممكن أن تبرز للعيان خلال هذه الفترة".

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