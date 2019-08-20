عبدالله: كان من الخطأ عدم استثناء أجهزة الرقابة والتفتيش من قرار عدم التوظيف

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ انه "كان من الخطأ عدم استثناء أجهزة الرقابة والتفتيش من قرار عدم التوظيف، أسوة بالقضاة وأساتذة ​الجامعة اللبنانية​، وكنا قد اقترحنا ذالك كلقاء ديمقراطي"، اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نأمل تصحيح ذالك في موازنة 2020".

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