سعد: غالبية الطبقة السياسية غير واعية للأزمات الحقيقية وعاجزة عن حل أي ملف

شدد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، على أن "ملفات كثيرة بحاجة الى معالجة لكن للأسف نتلهى بالكيدية وشلل ​الحكومة​ ومن له سلطة كثر. ولسوء الحظ الذي يظهر أن غالبية الطبقة السياسية غير واعية للأزمات الحقيقية وعاجزة عن حل أي ملف".

ولفت سعد في حديث إذاعي الى أن "الذي سمعناه من الرؤساء الثلاثة بداية جيدة"، مشيرا الى "أننا نناشد ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة أخذ قرار بوقف الهدر و​الفساد​ وبضخ الدم للعجلة الإقتصادية".

وأوضح أن "القرار اتخذ ونتمنى أن لا يكون كلاميا فق طوأن يكون الجميع مستعدون لمعالجة الملفات الإقتصادية وأن يكون هناك وعيا بغض النظر عن ​مؤتمر سيدر​"، مجددا التأكيد أن "موازنة 2019 كان يمكن أن تكون أفضل وكان يمكن تخفيض ​العجز​ أكثر"، مشددا على "أننا سنعمل لتكون موازنة 2020 أفضل من موازنة 2019".