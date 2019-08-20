اعلنت ​قوى الامن الداخلي​ ان مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يقوم باطلاق النار على احد الاشخاص ومن ثم في الهواء، هو خبر غير دقيق وعار عن الصحة ولم يحصل في ​لبنان​ إنما في ​الاردن​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تنفي صحة فيديو متداول عن اطلاق نار على احد الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.