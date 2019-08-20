سندريلا مرهج: طريق النفايات ليست عبر بعلبك الهرمل وسلسلة جبال لبنان الشرقية

اشارت المحامية ​سندريللا مرهج​ المرشحة السابقة عن المقعد الماروني في ​بعلبك الهرمل​ ردا على تصريح نائب عضو كتلة حزب الكتائب ال​لبنان​ية ​الياس حنكش​ طالب فيه إن الحل للنفايات هو في سلسلة جبال لبنان الشرقية، الى ان "طريق ​النفايات​ ليست عبر بعلبك الهرمل وسلسلة جبال لبنان الشرقية مفخرة النصر وليست مزبلة العصر"، وقالت إن "للحديث تتمة فيما اذا عادوا واثاروا هذا الموضوع".

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