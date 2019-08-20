اخبار العالم

الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر ميداني سوري لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية "أن ​الجيش السوري​ ​قطع طرق​ الإمداد على مسلحي "​جبهة النصرة​" في ​ريف حماة​ الشمالي عقب ​قطع طريق​ فرعي ب​خان شيخون​ وطريق حلب دمشق الدولي، وثبت مواقعه على أطراف مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية".

وكانت قوات الجيش السوري حاصرت تلتي النمر وسيرياتل المشرفتين على مدينة خان شيخون، ب​ريف إدلب الجنوبي​، وتعمل على تطهيرهما من قناصة تنيظم "جبهة النصرة" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا