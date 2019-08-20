الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي

كشف مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" الروسية "أن الجيش السوري قطع طرق الإمداد على مسلحي "جبهة النصرة" في ريف حماة الشمالي عقب قطع طريق فرعي بخان شيخون وطريق حلب دمشق الدولي، وثبت مواقعه على أطراف مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية".
وكانت قوات الجيش السوري حاصرت تلتي النمر وسيرياتل المشرفتين على مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، وتعمل على تطهيرهما من قناصة تنيظم "جبهة النصرة" .
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