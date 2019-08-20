الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي

كشف مصدر ميداني سوري لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية "أن ​الجيش السوري​ ​قطع طرق​ الإمداد على مسلحي "​جبهة النصرة​" في ​ريف حماة​ الشمالي عقب ​قطع طريق​ فرعي ب​خان شيخون​ وطريق حلب دمشق الدولي، وثبت مواقعه على أطراف مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية".

وكانت قوات الجيش السوري حاصرت تلتي النمر وسيرياتل المشرفتين على مدينة خان شيخون، ب​ريف إدلب الجنوبي​، وتعمل على تطهيرهما من قناصة تنيظم "جبهة النصرة" .