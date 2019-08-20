أدرجت باراغواي ​حزب الله​ اللبناني و​حركة حماس​ وتنظيمي ​القاعدة​ وداعش، على قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح وزير داخلية باراجواي خوان إرنيستو فيلامايور أن قرار إدراج هذه التنظيمات الإرهابية جاء بأمر من الرئيس ماريو عبدو بنيتيز.

وأشار بيان صادر عن رئاسة باراغواي إلى أنها تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، من خلال التصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى دعمها القوي لدور ​الأمم المتحدة​ ومنظمة الدول الأميركية في ​مكافحة الإرهاب​ العالمي والدولي.

وهنأ السفير الأميركي لدى الباراغوي بالخطوة قائلاً: "نهنئ دولة باراجواي على الاعتراف بهذه التنظيمات كمنظمات إرهابية ونعتقد أن هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة". اضاف قائلا "ستقلل هذه التسميات من قدرة هذه المنظمات خاصة في جمع التبرعات في ​أميركا الجنوبية​، وستسمح لبلداننا بالعمل بشكل أوثق وفعالية أكبر في منع ومكافحة الإرهاب الدولي".