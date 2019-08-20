"محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه وأنصار بيت المقدس".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 4 موظفين بـ"الصناعات الغذائية" بتهمة الاستيلاء على بضائع بـ 48 مليون جنيه

تبدأ الدائرة 19 جنوب القاهرة؛ برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سابق، بإحالة 4 مسئولين بتهمة الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، للمحاكمة الجنائية.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموم ومن الأمناء على الودائع، أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بلغت نحو مبلغ 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة، وقاموا ببيعها لصالحهم.

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إضافة إلى تزوير محررات إلكترونية وإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة، بأنها أصناف تم توريدها، وتلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيعات، وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ.

وتبين من التحريات، قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية، التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة قطاع أعمال، بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها بـ 48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق.

- محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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